Михаил Ведерников встретился с членами фракции «Единая Россия»

21:56, 29 ноября 2017, ПАИ

Встреча временно исполняющего обязанности губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с членами фракции «Единая Россия», которая состоялась в среду, 29 ноября, завершила серию консультаций по проекту закона об областном бюджете с парламентариями. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе региональной администрации. В работе над законопроектом также приняли участие заместители губернатора и депутаты Государственной Думы РФ Александр Васильев и Александр Козловский.

Врио губернатора обозначил основные параметры регионального бюджета на предстоящий год и плановый двухлетний период и предложил представителям «Единой России» в ПОСД высказать свои замечания и пожелания к законопроекту.

Депутат Алексей Федоров поднял тему газификации Псковской области и спросил, какова судьба газопровода от Великих Лук до деревни Борки. По его словам, выполнение этого важного наказа избирателей из года в год откладывается.

«Каждый депутат должен еще раз посмотреть обращения своих избирателей и определить среди них первоочередные. Мы составим по ним „дорожную карту“ и подготовим поправки ко второму чтению бюджета. Миллионы не обещаю, но для точечного решения проблем своих избирателей средств хватит», — сказал Михаил Ведерников.

Врио губернатора также подчеркнул готовность двигаться в направлении решения даже самых сложных вопросов. В частности, строительство газовой ветки в Великолукском районе он намерен обсудить на предстоящей встрече с председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером, а вопрос обеспечения учреждения здравоохранения спецтранспортом и расходными материалами — с Министерством здравоохранения РФ.