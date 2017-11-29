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Общество

Ветеран Великой Отечественной войны из Пскова отметил 90-летний юбилей

Сегодня, 29 ноября, один из старейших псковичей, ветеран Великой Отечественной войны Александр Осекиа отметил 90-летнийюбилеей. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, в этот день его поздравил глава Пскова Иван Цецерский. Он вручил Приветственный адрес главы города, подарок и цветы.

Александр Осекин родился 29 ноября 1927 года в Вологодской области в крестьянской семье. Был призван в ряды Красной Армии в ноябре 1944 года. В июне 1945 года входил в состав охраны советской делегации на Потсдамской конференции.

После войны работал заместителем начальника Мостоотряда № 48 Министерства транспорта и строительства СССР, который вел строительство объектов в Псковской, Ленинградской, Новгородской, Костромской, Кировской областях и Коми СССР. У ветерана большая и дружная семья - 5 внуков и 6 правнуков.

Награжден медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.», «Ветеран труда», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.».

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