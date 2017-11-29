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Общество

В Минстрое считают, что через пару лет отпадет необходимость субсидировать ипотеку для семей с детьми

В Минстрое РФ рассчитывают, что необходимость субсидирования ипотеки для семей с двумя и более детьми отпадет в течение 3-5 лет за счет снижения ипотечных ставок. Как пишет «Российская газета», министр строительства и ЖКХ РФ Михаил Мень рассказал в интервью телеканалу "Россия 1", что программой льготной ипотеки под 6% семьи с двумя детьми смогут воспользоваться на три года, с тремя и более детей - на 5 лет.

Министр отметил, что льготная ипотека поддержит строительную отрасль.

Во вторник на заседании Координационного совета по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей президент РФ Владимир Путин предложил новые меры государственной поддержки многодетных и молодых семей. Среди них было предложение субсидировать ипотеку для семей с двумя и тремя детьми до 6%.

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