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Общество

В Островской центральной районной библиотеке состоялись IV районные краеведческие чтения

В среду, 29 ноября в Островской центральной районной библиотеке состоялись IV районные краеведческие чтения «О прошлом – для будущего». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе районной администрации, в нём приняли участие представители местного самоуправления, краеведческого сообщества областного центра, работники сельских библиотек Островского района, активная общественность Острова, читатели библиотеки.

С рассказом о событиях начала XX века в Островском районе для участников мероприятия выступила старший научный сотрудник ГБУК ПО «Военно-исторический музей-заповедник» Ирина Никифорова.
Краеведческие чтения продолжились выступлениями главного библиотекаря отдела информационных технологий МБУК «Печорская ЦРБ» Андрея Айда, заведующей отделом краеведческой литературы Псковской областной универсальной научной библиотеки Елены Киселёвой и старшего методиста Управления культуры администрации г. Пскова Людмилы Владимировой на темы: «Василий Афиногенович Весский – учитель Героя Советского Союза Клавдии Ивановны Назаровой», «Михаил Зверев-Лесной и Псковская писательская организация», «К вопросу об увековечивании памяти выдающихся личностей в городах Псков и Остров».

Завершились краеведческие чтения докладом заместителя директора МБУК «Островская ЦРБ» Надежды Гинчак, в котором она раскрыла аспекты и направления краеведческой деятельности библиотек Островского района.

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