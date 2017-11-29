В Москве представили форму национальной команды России на Олимпийских играх 2018 года

22:31, 29 ноября 2017, ПАИ

Официальный экипировщик олимпийских сборных России ZASPORT представил комплект формы национальной команды России на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане. Об этом пишет ТАСС. Презентация экипировки состоялась в среду в Москве. Форма была представлена профессиональными моделями.

Для компании ZASPORT предстоящие Игры станут первыми в качестве официального экипировщика Олимпийского комитета России. Соответствующее соглашение было подписано в марте этого года.

Зимние Олимпийские игры пройдут с 9 по 25 февраля.