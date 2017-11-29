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Общество

7 декабря в Великих Луках пройдет учебно-методический сбор с руководителями гражданской обороны

7 декабря в Великих Луках пройдет учебно-методический сбор с руководителями гражданской обороны, председателями КЧС и ПБ и работниками, уполномоченными на решение задач в области гражданской обороны предприятий, организаций и учреждений года. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе районной администрации. На встрече обсудят мероприятия гражданской обороны, подведут итоги работы за 2017 год.

Отметим, сбор состоится года в 15:00 в концертном зале Детской музыкальной школы № 1 им М.П. Мусоргского по адресу Великие Луки, пл. Ленина, д. 3.

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