Псковская областная библиотека приглашает на концерт «Я вижу музыку»
1 декабря состоится музыкальное мероприятие «Я вижу музыку!». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковской областной научной универсальной библиотеки, встреча приурочена к Международному дню людей с инвалидностью, который отмечается 3 декабря.
Перед слушателями выступит кандидат медицинских наук Наталья Михайловна Стрекаловская. Она расскажет о благотворном влиянии музыки на здоровье человека.
Концертную программу откроет гитарист Иван Федоров.
Продолжат программу музыканты из вокальной группы «Весёлые нотки» (д. Тямша, Псковского района): Алина Яковлева, Никита Хярм, Марина Павлушина, Маша Гусева, Маша Михайлова. В их исполнении прозвучат песни «Папа купил автомобиль», «Кошка беспородная», «Взрослые и дети», «Солнечный зайчик», «Бескозырка белая», «Моя Земля».
В концерте выступят взрослые учащиеся музыкальной школы - студии «Полиритм».
Мероприятие состоится в 13.00 в концертном зале Псковского областного колледжа искусств им. Н. А. Римского-Корсакова (ул. Набат, д.5).