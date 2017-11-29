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Общество

Псковская областная библиотека приглашает на концерт «Я вижу музыку»

1 декабря состоится музыкальное мероприятие «Я вижу музыку!». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковской областной научной универсальной библиотеки, встреча приурочена к Международному дню людей с инвалидностью, который отмечается 3 декабря.

Перед слушателями выступит кандидат медицинских наук Наталья Михайловна Стрекаловская. Она расскажет о благотворном влиянии музыки на здоровье человека.

Концертную программу откроет гитарист Иван Федоров.

Продолжат программу музыканты из вокальной группы «Весёлые нотки» (д. Тямша, Псковского района): Алина Яковлева, Никита Хярм, Марина Павлушина, Маша Гусева, Маша   Михайлова. В их исполнении прозвучат песни «Папа купил автомобиль», «Кошка беспородная», «Взрослые и дети», «Солнечный зайчик», «Бескозырка белая», «Моя Земля».

В концерте выступят взрослые учащиеся музыкальной школы - студии «Полиритм».

 Мероприятие состоится в 13.00 в  концертном зале Псковского областного колледжа искусств им. Н. А. Римского-Корсакова (ул. Набат, д.5).

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