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Общество

Обсудить оказание правовой помощи осужденным приглашает Псковский филиал Академии ФСИН

Псковский филиал Академии ФСИН России приглашает ведомственные вузы и правоохранительные органы к дискуссии по вопросам оказания правовой помощи осужденным. 

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Академии, 1 декабря вуз проводит Межвузовский семинар «Проблемы и перспективы деятельности юридических клиник образовательных организаций ФСИН России по оказанию юридической помощи осужденным», приуроченный к Дню юриста.

В работе семинара примут участие представители Минюста России, прокуратуры по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Псковской области, сотрудники УФСИН России по Псковской области, адвокаты и юристы.

Научное мероприятие предполагает свою работу в режиме видео-конференц-связи с подключением не только образовательных организаций ФСИН России, но и гражданских вузов.

В рамках семинара планируется обсуждение наиболее значимых проблем развития юридических клиник ведомственных образовательных организаций, межвузовского сотрудничества и взаимодействия вузов ФСИН России с территориальными органами УИС, правоохранительными и государственными органами власти и управления в сфере оказания юридической помощи отдельным категориям граждан на безвозмездной основе и правовой помощи осужденным.

По результатам работы семинара будет подготовлен сборник выступлений участников научного мероприятия с целью повышения эффективности деятельности юридических клиник образовательных организаций ФСИН России.

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