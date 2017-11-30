Всемирный день домашних животных празднуется 30 ноября

09:40, 30 ноября 2017, ПАИ

Ежегодно 30 ноября во многих странах отмечается Всемирный день домашних животных (World Day Pets).

Как пишет портал calend.ru, идея об учреждении данного праздника была озвучена на Международном конгрессе сторонников движения в защиту природы, проходившем во Флоренции (Италия) в 1931 году. Тогда различные экологические организации и природоохранные общества заявили о готовности организовывать разнообразные массовые мероприятия, направленные на воспитание в людях чувства ответственности за все живое на планете, в том числе и за домашних животных.

С тех пор праздник проводится ежегодно и посвящается всем одомашненным человеком животным, чтобы еще раз напомнить всему человечеству об ответственности за «братьев наших меньших».

В России День домашних животных отмечается с 2000 года по инициативе Международного фонда защиты животных.