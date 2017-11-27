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Страна и мир

Международный день защиты информации отмечается 30 ноября

Сегодня, 30 ноября, отмечается Международный день защиты информации (Computer Security Day). Учредила его в 1988 году американская Ассоциация компьютерного оборудования, сообщает calend.ru.

Целью Дня является напоминание пользователям о необходимости защиты их компьютеров и всей хранимой в них информации. Провозглашая День, Ассоциация намеревалась напомнить всем о необходимости защиты компьютерной информации, а также обратить внимание производителей и пользователей оборудования и программных средств на проблемы безопасности.

1988 год не случайно стал родоначальником праздника, именно тогда была зафиксирована первая массовая эпидемия «червя», получившего название по имени своего создателя — Морриса. После этого специалисты задумались о необходимости комплексного подхода к обеспечению информационной безопасности. Хотя прототип первого компьютерного вируса появился уже в 1983 году.

С тех пор в этот день по инициативе Ассоциации компьютерного оборудования проводятся международные конференции по защите информации, сопровождаемые массой интересных и полезных мероприятий.

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