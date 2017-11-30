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Общество

Табачные компании обяжут раскрыть полный состав сигарет

Минздрав предложил новую форму отчета для табачных компаний, которая обяжет их ежегодно предоставлять полные данные о каждой марке сигарет. Об этом говорится в письме замминистра здравоохранения Сергея Краевого в Минэкономразвития, пишет газета «Известия».

Производители будут обязаны уточнять долю всех ингредиентов в общей массе изделия, а также указывать, из какой бумаги сделаны сигареты и фильтр. Кроме того, от них потребуют уточнения данных об ароматизаторах и добавках, составе дыма и наличии токсикологической экспертизы.

Сейчас табачные компании информируют Минздрав только об ингредиентах сигарет, доля которых превышает 0,1% в массе изделия. При этом производители не указывают бренды.

Введение формы нацелено на получение данных, которые будут использованы для разработки мер по сокращению потребления табака.

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