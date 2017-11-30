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Общество

Не становиться медиаперсонами призвал священников патриарх Кирилл

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на открытии Архиерейского собора призвал священников не становиться медиаперсонами, пишет газета «Известия».

Как подчеркнул предстоятель РПЦ, главное призвание Церкви — это «приводить людей к единству с Господом». Он обратил внимание, что некоторые священники способствуют тому, чтобы Церковь была земным институтом, отдавая свое время на служение «тленным вещам».

«На примере такого священника люди могут перестать в конечном итоге видеть сакральный характер Церкви и поставить ее в один ряд с общественными организациями», — сказал патриарх Кирилл.

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