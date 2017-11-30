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Общество

Огородить и подсветить пешеходные переходы у школ в Пушкинских Горах потребовала прокуратура

В Пушкинских Горах районная прокуратура обязала организацию «Псковавтодор» оснастить дорожными ограждениями и системой освещения дорожные пешеходные переходы около образовательных учреждений. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В ходе надзорных мероприятий было установлено, что вблизи образовательных учреждений, расположенных в Пушкинских Горах, отсутствуют дорожные ограждения около пешеходных переходов, а также система освещения пешеходных переходов со светофором, что повышает аварийность этих участков дороги и может привести к дорожно-транспортным происшествиям с участием детей.

В этой связи прокуратура района направила в Псковский городской суд исковые заявления об обязании ГБУ ПО «Псковавтодор» устранить выявленные нарушения законодательства, привести пешеходные переходы вблизи образовательных учреждений в соответствие с государственными стандартами.

Требования прокурора судом удовлетворены, на организацию возложены соответствующие обязанности. Реальное исполнение судебного решения находится на контроле в прокуратуре района.

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