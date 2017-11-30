Конкурс новогодних открыток с героями сказок Пушкина объявил заповедник «Михайловское»

09:23, 30 ноября 2017, ПАИ

1 декабря в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» начнётся приём работ на конкурс «Герои сказок А. С. Пушкина поздравляют с Новым годом и Рождеством». Как рассказала корреспонденту Псковского агентства информации пресс-атташе музея Лидия Токарева, принять участие в конкурсе может любой желающий, лично или в семейной «команде». Отдельная номинация предусмотрена для взрослых со специальным художественным образованием.

В состав жюри также включены профессиональные художники — это сотрудники музея выпускник художественно-графического факультета Смоленского педуниверситета Александр Иванов и активно работающий живописец, выпускница Санкт-Петербургской академии художеств, ученица А. А. Мыльникова Наталья Аксёнова.

Работы на конкурс нужно отправить до 10 января включительно по почте на адрес «Музейной почты» Пушкинского заповедника, отметила Лидия Токарева. Для тех, кто опасается, что отправление может опоздать, предусмотрена возможность продублировать «бумажное» письмо в электронном виде.

Подробнее об условиях нового музейного конкурса, а также о традициях почтовых поздравлений в Европе и в России можно прочесть на официальном сайте Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское».