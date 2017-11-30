На исправительные работы отправил суд псковичку за продажу спиртного несовершеннолетним

10:17, 30 ноября 2017, ПАИ

Жительницу Пскова суд приговорил к 6 месяцам исправительных работ за повторную продажу алкоголя несовершеннолетним. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В суде было установлено, что 53-летняя женщина, являясь продавцом одного из магазинов на Октябрьском проспекте в Пскове, в феврале текущего года была привлечена к административной ответственности за розничную продажу несовершеннолетнему алкогольной продукции.

Однако в апреле она вновь, находясь на своем рабочем месте, умышленно осуществила розничную продажу алкогольной продукции 16-летней девушке.

Приговором мирового судьи Псковского судебного участка №38 она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного статьей 151.1 УК РФ (розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции, если это деяние совершено неоднократно).

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновной наказание в виде 6 месяцев исправительных работ с удержанием из заработка в доход государства 5%.