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Культура

День инклюзии состоится в Изборском музее 2 декабря

2 декабря Государственный музей-заповедник «Изборск» приглашает людей с инвалидностью, их семьи, друзей и всех желающих принять участие во всероссийской акции «Музей для всех! День инклюзии». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе заповедника.

В этот день состоится обзорная экскурсия по государственному музею-заповеднику «Изборск» (улица Печорская, 39) и музейным экспозициям. Экскурсию можно заказать по телефону: 8 (81148) 96-602.

В 12:00 в музее истории города Печоры (улица Международная, 6) пройдет занятие «История на кончиках пальцев» - интерактивная экскурсия по истории города Печоры с возможностью тактильного восприятия музейных предметов посетителями.

В 13:00 -  мастер-класс «Вкусный город». На нём все желающие смогут изготовить перечное печенье, булочки с корицей и русских «жаворонков».

В музее-усадьбе народа сето в Сигово запланирована интерактивная экскурсия по национальному костюму с возможностью тактильного восприятия музейных предметов. Также состоится мастер-класс по приготовлению домашнего масла и дегустация национальной выпечки сето «В гостях у бабушки Кюлаотс».

Телефоны: 8(81148) 96-602 (Изборск), 8(81148) 23-077 (Печоры), 8 911 285 34 61 (Сигово).

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