В «шахматном королевстве» побывал Дмитрий Шахов

17:24, 30 ноября 2017, ПАИ

Председатель региональной шахматной Федерации, Уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов и куратор шахматного образования Государственного управления образования Псковской области Николай Агафонов посетили Псковский педагогический комплекс, где состоялось первое торжественное заседание клуба «В нашем шахматном королевстве».

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Федерации шахмат Псковской области, члены команды ППК по шахматам, принимавшие участие во всероссийских соревнованиях школ, в которых введены уроки шахмат, и их родители были награждены почетными грамотами и благодарственными письмами, а также ценными подарками.

«Именно вашим учащимся удалось в трудной борьбе одолеть своих соперников из школ других регионов, где впервые введены шахматы в образовательный процесс. Мы хотели бы поблагодарить главного организатора шахматной жизни в вашей школе на протяжении уже многих лет, педагога шахматного всеобуча Софью Зайцеву. Команда вашей школы стабильно побеждала на городских, потом и на областных соревнования, а в итоге в Сочи победила команды второклассников других 5 регионов нашей страны», - сказал Дмитрий Шахов.

Вручая благодарственные письма от Государственного управления образования Псковской области родителям детей, которые победили на всероссийских соревнования, Николай Агафонов поблагодарил каждого из них за внимание и поддержку: «Сегодня Псковская область — ведущий регион России, где благодаря совместной эффективной работе областной шахматной федерации и управления образования, шахматам обучают на уроках почти в каждой школе. Наш опыт востребован, к нам приезжают учиться из других регионов. Особенно это становится актуальным, когда министр образования России Ольга Васильева приняла решения о постепенном внедрении шахматного образования в школах России».

«Не остались в стороне и второклассники, которые подготовили свои яркие костюмы и незабываемые выступления, чтобы рассказать всем присутствующим, какая же все-таки замечательная игра — шахматы», - отметили в пресс-службе.

В заключение праздника состоялся сеанс одновременной игры, который провел заместитель председателя областной Федерации шахмат, кандидат в мастера спорта России Святослав Самсонов.