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Водители, повторно севшие за руль в нетрезвом виде, задержаны в Пскове и Островском районе

Двух не в первый раз севших за руль в нетрезвом виде водителей задержали в Пскове и Островском районе, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Вечером 29 ноября в Пскове на улице Некрасова стражи порядка остановили автомобиль ВАЗ-2110. Выяснилось, что им управлял нетрезвый 36-летний пскович.

В Островском районе по дороге  Остров  - Новоржев на автомашине «ИЖ» следовал 30-летний местный житель. Он тоже находился в состоянии алкогольного опьянения.

По этим фактам проводятся проверки.

Напомним, что в соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.

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