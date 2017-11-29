Водители, повторно севшие за руль в нетрезвом виде, задержаны в Пскове и Островском районе

10:57, 30 ноября 2017, ПАИ

Двух не в первый раз севших за руль в нетрезвом виде водителей задержали в Пскове и Островском районе, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Вечером 29 ноября в Пскове на улице Некрасова стражи порядка остановили автомобиль ВАЗ-2110. Выяснилось, что им управлял нетрезвый 36-летний пскович.

В Островском районе по дороге Остров - Новоржев на автомашине «ИЖ» следовал 30-летний местный житель. Он тоже находился в состоянии алкогольного опьянения.

По этим фактам проводятся проверки.

Напомним, что в соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.