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Общество

Выпускники Псковского медколледжа могут стать волонтёрами Ганзы-2019

Заместитель главы Пскова Елена Полонская и начальник отдела зарубежных связей и Ганзейского движения Татьяна Пустошкина провели рабочую встречу с руководителем Псковского медицинского колледжа Татьяной Кошмак. Речь шла о привлечении в качестве волонтеров на Международные Ганзейские дни в Пскове аттестованных выпускников медколледжа, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Татьяна Кошмак поблагодарила представителей муниципалитета за предложение и возможность принять участие в этом значимом событии. Руководитель медицинского учебного учреждения отметила, что, помимо выпускников, которых планируется рассредоточить по основным праздничным площадкам для дежурства и, при необходимости, оказания медпомощи гостям праздника, колледж готов предоставить в качестве волонтеров студентов первых и вторых курсов для сопровождения гостей.

Елена Полонская уточнила, что в настоящее время достигнута предварительная договоренность по заявленной теме, идет процесс подготовке соглашения между учебным заведением и муниципалитетом.

Напомним, Международные Ганзейские дни пройдут в Пскове с 27 по 30 июня 2019 года.

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