Поддержку муниципалитетов через систему грантов планируется продолжить в Псковской области

11:26, 30 ноября 2017, ПАИ

В Псковской области намерены продолжать практику поддержки муниципальных образований через систему грантов, заявил врио губернатора региона Михаил Ведерников 30 ноября на форуме Общероссийского Конгресса муниципальных образований Советов муниципальных образований субъектов Северо-Западного федерального округа. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Великих Лук.

«В Псковской области реализована инициатива по предоставлению грантов муниципалитетам, - напомнил глава региона. – В сентябре 2016 года состоялся первый конкурс на лучшее поселение, в результате 12 муниципальных образований получили гранты на общую сумму 114 млн рублей». По его словам, эту практику планируется продолжить.

Среди наиболее значимых вопросов на ближайшую перспективу Михаил Ведерников назвал обеспечение муниципалитетов материальной базой, чтобы у них появилась реальная самостоятельность. В то же время, подчеркнул он, муниципальная власть должна шире привлекать к решению различных вопросов представителей общественности и граждан.

Врио губернатора выразил уверенность, что в ходе работы конгресса будут выработаны новые решения для более успешного развития муниципалитетов не только Северо-Запада, но и всей страны.

Кроме того, он вручил грамоту главе Опочецкого района Юрию Ильину, который возглавляет Ассоциацию муниципальных образований Псковской области.

Михаил Ведерников поблагодарил руководство конгресса за то, что местом проведения мероприятия выбран Псков. «Конгресс – это эффективный инструмент для содействия с органами государственной власти, муниципалитетами, для совершенствования законодательной базы», - отметил он.