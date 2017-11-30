Форум Общероссийского Конгресса муниципальных образований СЗФО открылся в Пскове

11:12, 30 ноября 2017, ПАИ

Сегодня, 30 ноября, в Пскове проходит Форум Общероссийского Конгресса муниципальных образований Советов муниципальных образований субъектов Северо-Западного федерального округа. Открыл заседание президент Общероссийского Конгресса муниципальных образований, первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Государственной Думе Виктор Кидяев, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Великих Лук.

«В каждом регионе есть свои проблемы и свои механизмы решения этих проблем, но вместе они решаются быстрее, - отметил Виктор Кидяев. – Органы муниципальной власти и жители могут и должны работать вместе, как это происходит в Псковской области». Он напомнил, что губернаторе Андрее Турчаке в регионе были построены многие социальные и культурные объекты, объекты инфраструктуры, оказывалась большая поддержка общественным институтам.

«Так, при главе города Великие Луки был создан институт общественных советников, которые участвуют в решении многих вопросов, чтобы сообща с властью думать, как их решать, - сказал Виктор Кидяев. – Это пример для всей страны, и вся страна должна двигаться в том направлении, которое показывает нам Псковская область».

Он также отметил, что врио губернатора области Михаил Ведерников продолжает традиции поддержки развития местного самоуправления и общественных институтов, за что выразил главе региона благодарность. «Михаил Юрьевич не просто деловой и активный руководитель, он любит муниципалитеты, а значит, наш человек!» - заключил Виктор Кидяев.