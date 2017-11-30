Смена секретарей произошла в отделениях «Единой России» в Гдовском и Плюсском районах

11:44, 30 ноября 2017, ПАИ

В Гдовском и Плюсском районных в отделениях «Единой России» произошла смена секретарей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского регионального отделения партии «Единая Россия».

В частности, секретарем Гдовского местного отделения партии «Единая Россия» избрана председатель районного Собрания депутатов Юлия Сагателян. Решение принято на конференции Гдовского районного отделения партии путем тайного голосования.

Предыдущий секретарь отделения Константин Сергеев сложил свои полномочия и приостановил свое членство в «Единой России» в связи с переходом на работу в правоохранительные органы.

Кроме того, досрочно сложил полномочия секретаря Плюсского местного отделения «Единой России» Сергей Пустов. Причиной стало отсутствие возможности должным образом выполнять обязанности секретаря из-за частого выезда за пределы региона по основному месту работы.

На конференции районного отделения Партии тайным голосованием секретарем МО избрана заведующая хозяйственным и строительным магазином Екатерина Федорова.