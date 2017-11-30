Десятилетие «сумасшедшего дома» отметят 2 декабря в Пскове

11:34, 30 ноября 2017, ПАИ

2 декабря в 22:00 в Пскове в клубе «Зебра» (Октябрьский проспект, 56) состоится вечеринка, посвященная 10-летию клуба любителей латиноамериканского танца сальса La Casa Loca. Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы мероприятия.

Как рассказал ПАИ один из основателей псковской школы сальсы Иван Павлов, этим танцем в Пскове начали заниматься в начале 2000-х годов: первый танец состоялся на сцене клуба «Ягуар», в нём участвовали несколько пар. Тогда же в Псков впервые приехал и профессиональный инструктор по сальсе – Алексей Алексенцев, родоначальник этого танца в России, который сейчас живет и преподает в Москве. После его семинаров псковские танцоры тоже решили вести уроки, и 16 декабря 2002 года состоялось первое открытое занятие по сальсе, собравшее внушительное количество будущих танцоров.

«Около 4 лет ребята собирались друг у друга на квартирах, изучали самостоятельно видео, танцевали где получится и придется, периодически выбираясь то в Санкт-Петербург, то в Москву для просвещения. Пока 1 декабря 2007 года не было решено собрать коллектив и открыть школу танцев «La Casa Loca», что переводится с испанского как «сумасшедший дом», - вспоминает он.

По словам Ивана, «за десять лет через школу прошло много людей, сложно сказать, сколько всего, несколько сотен точно. Не все из них, конечно, танцуют сегодня и регулярно ходят на вечеринки. Для многих сальса осталась просто хорошим увлечением, для других – делом всей жизни».

«Главное в сальсе – это не занятия, а вечеринки. Один раз научившись танцевать, можно всегда прийти на вечеринку, хоть в Пскове, хоть в Петербурге или Москве или за границей. Сальсу танцуют везде! Едете в Таллинн или в Ригу? В Грецию? В Турцию? В городе всегда будет сальса-клуб, где танцуют социальные направления. Постоянная вечеринка в Пскове одна – в понедельник в клубе ТИР, с 21:30 и до полуночи», - добавил он.

Иван Павлов рассказал, что на десятилетие псковской школы сальсы приедут известные преподаватели этого танца Денис Сорокоумов, Денис Лопаткин и Даниил Гайнов.

«Почему мы так любим сальсу? – рассуждает Ольга Банникова - Это ведь не просто танцы, в этом занятии объединилось множество очень нужных человеку вещей: удовольствие от движения, физической нагрузки и ощущение чувства ритма, эстетическое удовольствие от музыки, эмоциональное - от общения с партнером в танце и от общения в целом, когда люди собираются вместе, отдыхают, разговаривают, смеются, что-то придумывают, куда-то ездят».

По ее мнению, «культура «социальных танцев» такова, что здесь принимают всех, не важно, насколько хорошо ты танцуешь, потому что эти танцы - не для шоу, а для удовольствия. Что еще очень важно - здесь нет постоянных партнеров, все танцуют со всеми, поэтому каждый будет танцевать обязательно».

«У нас, у взрослых людей, часто на отдых и увлечения не так и много времени, но, в основном, мы сами себе не разрешаем отдохнуть как следует или заняться увлекательным делом, всегда найдется тысяча причин. Но нужно просто разрешить себе быть счастливым и свободным, не бояться пробовать и учиться. Взрослым тоже можно, правда», - рассказала Ольга.

Подробности о предстоящем 10-летии можно узнать в группе псковской школы сальсы в социальной сети «ВКонтакте».