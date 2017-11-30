Мокрый снег ожидается в Псковской области в первый день зимы

18:16, 30 ноября 2017, ПАИ

1 декабря в Псковской области ожидается облачная погода, осадки в виде дождя и мокрого снега. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области со ссылкой на псковский ЦГМС - филиал ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Будет дуть южный ветер со скоростью 7-12 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью составит от -2 до +3 градусов, днем – от 0 до +5.

Атмосферное давление будет ниже нормы.