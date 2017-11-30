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Политика

Лидер псковских коммунистов нашел спасение экономики в «народных предприятиях»

Сегодня, 30 ноября, на 15-й сессии Псковского областного Собрания 6-го созыва, первый секретарь обкома КПРФ Петр Алексеенко в ходе традиционных выступлений представителей фракций затронул тему сокращения псковских предприятий. «Мне бы хотелось обратить внимание на опасную тенденцию в нашей области: это сокращение предприятий, а, следовательно, сокращение рабочих мест, сокращение поступлений в бюджет», - заявил он.

Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, по словам Петра Алексеенко, «в 80-е - 90-е  все радовались приватизации предприятий, однако «новые хозяева стали продавать, перепродавать, банкротить».

Для примера он привёл ситуацию с работавшим в интересах военно-промышленного комплекса «Радиозаводом». Пётр Алекесеенко отметил, там трудились около 8000 служащих, при средней зарплате в 20 тысяч рублей сейчас завод платил бы НДФЛ за год в размере 250 млн рублей.
«У нас в центре города не используются тысячи квадратных метров производственных площадей. Надо обратить на это внимание, пока там не открылись торговые центры, — продолжил коммунист.

Он возмутился тем, что по статистике в российских предприятиях лишь около 30% идет на оплату фонда зарплаты, тогда как в Евросоюзе эта цифра достигает 60%. Коммунист также отметил, что руководители «народных предприятий» инвестируют в родную страну и не выводят прибыль в оффшорные зоны. 

В качестве пример такого предприятия Пётр Алексеенко назвал «Совхоз имени Ленина» в Подмосковье, которым руководит член ЦК КПРФ Павел Грудинин. Псковский коммунист отметил, что в этом агропредприятии средние зарплаты составляют 77 тысяч рублей, а сам совхоз содержит многие социальные объекты. 

Выступающий напомнил, что КПРФ недавно организовывала митинг в поддержку банкротящихся псковских предприятий - завода «Точлит», Псковской областной типографии и других.

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