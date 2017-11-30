Николай Козловский рассказал коллегам из СЗФО об уникальном опыте Великих Лук

12:14, 30 ноября 2017, ПАИ

Глава Великих Лук Николай Козловский представил на форуме общероссийского конгресса муниципальных образований СЗФО, который проходит в Пскове 30 ноября, уникальную практику по созданию института общественных советников, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации города.

«Город Великие Луки – город Воинской славы, как индустриальный центр Псковской области стабильно показывает высокие экономические показатели и обеспечивает существенную доходную часть регионального бюджета, - напомнил Николай Козловский. – Мы стараемся использовать все возможности, чтобы содействовать процветанию Псковской области, которая продолжает развиваться, реализуя важные социально-ориентированные проекты».

Глава города отметил, что промышленные предприятия Великих Лук являются значимыми не только для экономики города и области, но и для экономики России, а некоторые - остаются базовыми предприятиями в своих отраслях. «На протяжении последних десяти лет мы активно и результативно развиваем инвестиционную политику города, - подчеркнул Николай Козловский. - Такой подход позволяет существенно расширить наши возможности при решении проблем комплексного социально-экономического развития города, направлять больше средств на улучшение качества жизни населения».

В частности, отметил он, воплощается в жизнь инвестиционный проект стоимостью более 100 млн рублей по строительству нового предприятия – ООО «Водокомфорт», которое занимается разработкой, производством и внедрением систем водоснабжения, теплоснабжения для высотных домов.

«На наш взгляд, особо значимым фактором развития экономики становится развитие территориального самоуправления. Только координация усилий муниципального образования с активным учетом мнения горожан в интересах будущего может позволить выработать соответствующие, свойственные специфике местного сообщества представления о ценностях, целях и направлениях устойчивого социально-экономического развития города, - отметил Николай Козловский. - Одним из наших приоритетных направлений является максимальное расширение участия жителей в непосредственном управлении городом. Мы стремимся расширить их возможности влияния на муниципальную власть и контроля над ней».

«Я убежден, что именно этот путь приведет нас к максимальной эффективности при расходовании бюджетных средств, окажет существенное влияние на качество жизни, и, как следствие, повышение производительности и интенсивности труда с ощутимым экономическим эффектом», - подчеркнул глава Великих Лук.

Он рассказал, что опираясь именно на это понимание, осенью прошлого года была внедрена муниципальная практика «Институт общественных советников главы города Великие Луки». «Мы стремились создать такую модель управления, которая позволила бы решить поставленные задачи, сломать бюрократические барьеры, и сформировать фундамент для позитивной экономической динамики», - рассказал Николай Козловский.

По его словам, осенью прошлого года, во дворах многоквартирных домов и на улицах частного сектора состоялись сходы граждан, в ходе которых жители определили из своих рядов представителя, которого они знают и которому доверяют. На данный момент удостоверения и полномочия общественных советников главы получили 367 активных великолучан. «Я регулярно встречаюсь с моими советниками. На этих встречах мы проговариваем очередные этапы работы, разбираем, что получилось, а что нет, и самое главное – делаем выводы, анализируем, чтобы строить новые планы с учетом пройденного пути», - подчеркнул Николай Козловский.



Например, по инициативе общественных советников в конце 2016 года был проведен конкурс на лучшую новогоднюю елку двора. Весной такая совместная работа вылилась в мероприятия по благоустройству дворов. Люди сами начали действовать, проявлять инициативу и активно включаться в реализацию этих идей. Сейчас общественные советники завершили планирование работ, которые нужно провести во дворах для включения в бюджет на 2018 и 2019 годы.



«А для того, чтобы люди понимали, как строится бюджет, сколько в нем средств и как они расходуются, мы провели для общественных советников семинар по ознакомлению с бюджетным законодательством и принципами формирования городского бюджета. Это, конечно, очень сложная тема, но всё равно теперь понимания о бюджетном процессе у советников стало больше, - рассказал глава Великих Лук. - В октябре этого года состоялись предварительные слушания бюджета общественными советниками. В этом рабочем совещании участвовало большинство советников, которые обсуждали со мной и специалистами, что именно следует включить в бюджет 2018 года исходя из экономических прогнозов, а что перенести в бюджет 2019 и 2020 годов. Встреча прошла бурно, но эффективно – советники стали активными участниками формирования бюджета города на 2018 год».

По его словам, важнейшая функция общественных советников – это общественный контроль, поэтому советники принимают участие в определении актуальности и очередности производства работ и по контролю за их выполнением.

Николай Козловский напомнил, что в Великих Луках на протяжении целого ряда лет ведутся работы по благоустройству территорий, созданию необходимой хозяйственной и социальной инфраструктуры, которые стали основой мероприятий программы «Формирование комфортной городской среды». «Этот проект стал дополнением к муниципальной программе «Благоустроенный двор», которая также продолжит свое действие, - сообщил Николай Козловский. - Таким образом, общими усилиями нам удалось привлечь в город дополнительные, достаточно значительные средства, которые позволят существенно увеличить объем ремонтных работ».

Он напомнил, что один из самых главных критериев, предусмотренных Правительством, – это готовность самих жителей принимать участие в реализации проекта: самостоятельно провести планировку благоустройства двора, помогать по мере возможности рабочим, обустраивающим дворовую территорию. Общественные советники проявили большую активность в этом процессе, многие предложили интересные, индивидуальные проекты планировки двора, изъявили готовность к трудовому участию.

В рамках работ по федеральному проекту уже в этом году четырнадцать великолукских дворов преобразились в соответствии с пожеланиями жителей, причем многие из них – кардинально. С участием советников работы по благоустройству проведены еще в 63 дворах.

«В заключение хочу отметить, что круг задач и полномочий у общественных советников, как вы могли видеть, самый широкий. А самая главная задача - власти создать комфортные условия для жизни горожан», - подытожил Николай Козловский.