В адвокатов и подсудимых поиграли курсанты Псковского филиала Академии ФСИН

15:51, 30 ноября 2017, ПАИ

29 ноября в прокуратуре Псковской области прошел второй этап игры «Судебное следствие в суде присяжных», где курсанты Академии ФСИН России примерили на себе роли адвокатов и подсудимых. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

Игра была построена на материалах реального уголовного дела, рассмотренного в суде Нижегородской области в отношении группы лиц, которые совершили убийство по предварительному сговору по мотивам расовой и национальной ненависти и вражды.

В ходе импровизированных заседаний его организаторы постарались максимально точно воспроизвести ход судебного процесса, последовательность действий и выступлений всех его участников. Кроме того, в режиме видео-конференц-связи в игре были задействованы прокуроры районов региона.

В результате деловой игры были детально разобраны некоторые проблемные ситуации, с которыми предстоит столкнуться в практической деятельности участникам уголовного судопроизводства по рассмотрению уголовного дела с участием присяжных заседателей.

«Для курсантов ведомственного вуза данная игра очень значима: практические навыки приобретаются в условиях, максимально приближенных к реальным, в непосредственном контакте с действующими практическими работниками – профессионалами своего дела», - отметили в пресс-службе Академии.