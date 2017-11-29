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Более 70 тысяч рублей лишил мошенник пенсионерку из Куньи

Более 70 тысяч рублей лишилась пенсионерка из Куньи, поддавшаяся на уловки мошенника, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Женщине на мобильный телефон пришло sms-сообщение о том, что ее банковская карта заблокирована. Пожилая женщина позвонила по указанному телефону. Незнакомец представился сотрудником службы безопасности банка. Он заявил, что с ее банковской карты пытались снять деньги, чтобы устранить возникшую проблему следует уточнить реквизиты карты. Необходимые сведения пенсионерка  сообщила.

В результате с ее банковской карты пропали более 70 тысяч рублей. Потерпевшая обратилась за помощью в полицию. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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