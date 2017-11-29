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Посуду на 60 тысяч рублей украли великолукские подростки

Великолукские подростки похитили посуду и бытовые приборы на общую сумму  60 тысяч рублей Кража была совершена из магазина по улице Гражданской, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В результате проведенных сотрудниками полиции оперативно-розыскных мероприятий  установлены подозреваемые в совершении преступления. Ими оказались учащиеся 16 и 17 лет. По имеющимся данным, они подрабатывали в этом магазине.

Часть похищенного изъята. Возбуждено уголовное дело.

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