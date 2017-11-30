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Политика

Шлосберг предложил пересмотреть систему межбюджетных отношений в Псковской области

Депутат Псковского областного Собрания от партии «Яблоко» Лев Шлосберг выступил за пересмотр межбюджетных отношений в регионе. Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, сегодня, 30 ноября, на 15-й сессии областного Собрания депутатов 6-го созыва в ходе традиционных выступлений представителей фракций Шлосберг представил доклад «Межбюджетные отношения в Псковской области: взгляд снизу».

Он напомнил, что на сессии будет обсуждаться бюджет на 2018 год, в связи с чем подчеркнул, что для значительной доли жителей области исключительно важно, «как чувствуют себя муниципальные образования».

Депутат проанализировал структуру доходов консолидированного бюджета области за последние 8 лет и отметил, что доля доходов муниципалитетов в них не превышала 17,4%. Также он подчеркнул, что 29% жителей проживают в сельской местности, и при этом на них приходится лишь 12% расходов консолидированного бюджета.

Наконец, отметил Шлосберг, расходы муниципальных районов падают уже 3 года подряд, а долги муниципалитетов достигли пика в 2016 и сопоставимы с суммой, которую регион платит за обслуживание коммерческих кредитов.

«Сложилась устойчивая диспропорция между количеством жителей в муниципальных образованиях и тратами на них из бюджета. Мы закладываем в бюджет стабильно депрессивное состояние всех сельских поселений, — сказал «яблочник» и призвал «вернуться к областному закону о межбюджетных отношениях».

В частности, политик предложил обратить внимание на расщепление налога на прибыль (так как сейчас он полностью поступает в областную казну, отчего у муниципалитетов нет стимулов к развитию бизнеса), передать органам местного самоуправления больше полномочий с соответствующим финансированием, а также изменить схему расчёта дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности.

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