Неэффективные налоговые льготы отменят в Псковской области

13:01, 30 ноября 2017, ПАИ

Неэффективные налоговые льготы отменят в Псковской области с 1 января 2018 года, соответствующее решение принято на сессии Псковского областного Собрания (ПОС) 30 ноября, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Как пояснил председатель Государственного комитета Псковской области по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрей Михеев, устранение пониженных налоговых ставок продиктовано обязательными требованиями заключённого с Минфином России соглашения о предоставлении Псковской области дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности – в случае невыполнения условий соглашения объём дотации подлежит сокращению на 5%.

По итогам оценки эффективности налоговых льгот и пониженных ставок по системе «доходы минус расходы» неэффективными признаны ставки по двум видам деятельности. В связи с этим депутатам предложено внести изменения в закон «О ставках налога, взимаемого в связи с применением упрощённой системы налогообложения» и отменить пониженные налоговые ставки в размере 5% и 10% соответственно для видов экономической деятельности «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство» и «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, деятельность по ликвидации загрязнений».

Коммунист Анатолий Копосов уточнил, почему после череды законов о налоговых льготах, которые до этого вносились в облсобрание, теперь приходится менять политику. Андрей Михеев пояснил, что не все налоговые льготы позволяют наращивать доходную часть областного бюджета.

«Льготы предоставлялись для развития этих видов деятельности? Мы, значит, больше не хотим развивать эти направления?» - поинтересовался справедливоросс Владимир Панченко. Андрей Михеев уточнил, что пониженной ставкой пользовалась всего 21 организация. «Она не вызвала интереса у получателей льгот, они пользуются другими налоговыми режимами», - добавил Андрей Михеев.

Коммунист Пётр Алексеенко обратил внимание, что вскоре области предстоит определять оператора по сбору твердых бытовых отходов, «а мы льготу убираем». «Оператор, в любом случае, не будет сидеть на упрощенной системе налогообложения, потому что это будет госпредприятие», - пояснил Андрей Михеев.

Председатель комитета ПОС по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Александр Братчиков доложил коллегам, что в результате вчерашней дискуссии принято решение о создании на базе комитета рабочей группы по определению ставки налога, взимаемой по упрощенной схеме налогообложения, в целях повышения инвестиционной привлекательности Псковской области. Он также предложил коллегам-депутатам принять участие в работе группы.