797 млрд рублей направил в АПК Россельхозбанк за 10 месяцев

12:43, 30 ноября 2017, ПАИ

По итогам 10 месяцев 2017 года Россельхозбанк направил на поддержку отечественного агропромышленного комплекса порядка 797 млрд. рублей, что сопоставимо с показателем за январь-октябрь 2016 года. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в банке.

Из них 235 млрд. рублей было выдано на проведение сезонных работ (на 14% больше показателя прошлого года). Объем кредитования на инвестиционные цели за отчетный период превышает 186 млрд. рублей.

Кроме того, Россельхозбанк является основным участником механизма льготного кредитования аграриев, обеспечивая по нему основной объем выдач. В рамках реализации программы за 10 месяцев текущего года по ставке не выше 5% годовых предоставлено финансирование на сумму более 165 млрд. рублей.

Россельхозбанк эффективно выполняет возложенные задачи по финансовой поддержке российского АПК, оставаясь ключевым кредитором отрасли с рыночной долей в кредитном портфеле АПК порядка 30%.