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Общество

Представитель областного комитета по природопользованию объяснил дерзкое поведение волков в Псковской области

Активизация волков в Псковской области и их появление в населенных пунктах связано с нарушением пищевой цепочки, а не с ростом численности хищников. Об этом сегодня, 30 ноября, на 15-й сессии Псковского областного Собрания 6-го созыва рассказал Андрей Горкунов, заместитель председателя Госкомитета Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды.

«У нас волков не стало как-то резко больше», - заверил он. По его словам, причина - сокращение численности дикого кабана, который является основной пищей для волков. «Численность волков на том же уровне, даже меньше», - добавил он.

Андрей Горкунов объяснил, что кабаны в области практически истреблены в рамках профилактики африканской чумы свиней.

При этом чиновник опроверг слухи, что кабанов травят ядом. «Слухи доходят», - подтвердил зампредседателя госкомитета. Однако, отметил он, «не существует моновидового яда. Мы бы увидели его действие на енотах, лисах, пернатых». По словам Андрея Горкунова, последнее вещество, которое принесли в комитет «бдительные граждане», оказалось вакциной против бешенства, которую распространял сам госкомитет.

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