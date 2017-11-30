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Общество

В День неизвестного солдата в Пскове пройдет торжественный митинг

3 декабря, в День неизвестного солдата, в Пскове пройдет торжественный ритуал возложения гирлянды славы к Могиле неизвестного солдата, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

В 12:00 на площади Победы соберутся члены псковских военно-патриотических клубов и поисковых отрядов, ветераны Великой Отечественной войны и военной службы, представители власти и общественности, военнослужащие 76-й дивизии ВДВ. Представители Псковской епархии отслужат заупокойную литию, к подножию памятника будет возложена Гирлянда славы.

Напомним, День неизвестного солдата - это памятная дата в России, с 2014 года отмечаемая ежегодно в память о воинах, погибших в боевых действиях на территории России или за её пределами. Дата 3 декабря выбрана в связи с тем, что в этот день в 1966 году, в ознаменование 25-й годовщины разгрома немецких войск под Москвой, прах неизвестного солдата был перенесён из братской могилы на 41-м километре Ленинградского шоссе и торжественно захоронен у стены московского Кремля в Александровском саду.

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