Охота на волков в Псковской области затруднена из-за захламления лесов

12:47, 30 ноября 2017, ПАИ

Традиционная флажковая охота на волков в Псковской области затруднена из-за захламления лесов. Об этом сегодня, 30 ноября, на 15-й сессии Псковского областного Собрания 6-го созыва рассказал Андрей Горкунов, заместитель председателя Госкомитета Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды. «Волки не боятся флажков. Причина – захламление лесов. Волк боится не флажка, а запаха. Из-за свалок страх пропадает», – пояснил он.

Андрей Горкунов рассказал, что на сегодняшний день в Псковской области выплачивается вознаграждение за каждого убитого волка: 10 тысяч рублей. В 2017 году было выплачено 980 тысяч рублей. По мнению комитета, сумму, выделяемую на эти цели, следует увеличить.