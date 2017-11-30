27 тысяч жителей Псковской области имеют охотничьи билеты

12:56, 30 ноября 2017, ПАИ

27 тысяч жителей Псковской области имеют охотничьи билеты. При этом около 15 тысяч из них активно занимаются охотой, судя по количеству ежегодно выдаваемых разрешений на охоту. Об этом сегодня, 30 ноября, на 15-й сессии Псковского областного Собрания 6-го созыва рассказал Андрей Горкунов, заместитель председателя Госкомитета Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды. «Но цифры не точные», - добавил он.

Андрей Горюнов отметил, что для получения охотничьего билета не требуется пройти какие-либо обучающие курсы. «Отсюда большое количество нарушений правил охоты», - добавил он.

Зампредседателя комитета отметил, что введение таких обязательных курсов «не в компетенции региона». Однако соответствующий закон, по его информации, разработан Минтрудом РФ и в декабре 2017 года должен быть внесен в Госдуму.