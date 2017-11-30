Ольга Сергеева стала членом Общественной палаты Псковской области
Директор Городского дома культуры имени Ленина в Великих Луках Ольга Сергеева стала членом Общественной палаты Псковской области. Она была избрана в палату на сессии Псковского областного Собрания 30 ноября, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.
За кандидатуру Ольги Сергеевой, которую в Общественную палату делегировал Союз возрождения Псковского края, проголосовали 27 депутатов.
Также на вакансию претендовали председатель областной общественной организации «Былины древнего Пскова» Василий Мизгирёв, выдвинутый этим объединением, и специалист по работе с молодёжью Российского детско-юношеского центра Алёна Иванова, которую делегировало региональное отделение Российского союза молодёжи. За Василия Мизгирёва проголосовали 3 парламентария, за Алёну Иванову – 6.