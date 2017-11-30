Псковские депутаты отменили льготы по налогу на имущество предприятиям транспорта и связи

13:38, 30 ноября 2017, ПАИ

Депутаты Псковского областного Собрания внесли поправки в региональный закон «О налоге на имущество организаций», отменив пониженные ставки в размере 1,9% по виду экономической деятельности (ОКВЭД) раздела I «Транспорт и связь». Об этом корреспондент Псковского агентства информации сообщает с 15-й сессии регионального парламента.

Отметим, что в число организаций, пользовавшихся пониженными ставками по данному разделу ОКВЭД, входили организации в сфере сухопутного, трубопроводного, водного, воздушного транспорта (пассажирского и грузового), складского хозяйства, связи, в том числе сетевые организации мобильной связи: АО «Ростэк-Псков» ООО «Псковнефть-терминал», ГБУ ПО «Псковавтодор» ООО «Траснбалтика», ПАО «Ростелеком», Вагонное ремонтное депо Псков - обособленное структурное подразделение акционерного общества «Вагонная ремонтная компания -1», филиал ПАО «Мобильные телесистемы» в Пскове, ПАО «Мегафон», Обособленное подразделение «Псковское прорабство путевых работ ФБУ «Администрация «Волго-Балт», ООО «Рус-сервис терминал», ОАО «Связьтранснефть», ОАО НПС «Великие Луки», обособленное подразделение ООО «Балтнефтепродукт», ГБУ ПО «Псковавтодор», ГП ПО «Псковпассажиравтотранс» ГППО «Славяне», ОАО «Псковавиа».

Ставка налога на имущество организаций для них с 2018 года увеличится с 1,9 до 2,2%, начиная с 2018 года.

В число организаций в сфере транспорта, в отношении которых законопроектом предусмотрено повышение налоговых ставок по налогу на имущество входят ГП ПО «Псковпассажиравтотранс», ГППО «Славяне», ОАО «Псковавиа».