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Экономика

Псковский бизнес-омбудсмен приглашает на встречи районных предпринимателей

Уполномоченный по правам предпринимателей в Псковской области Аркадий Мурылев намерен провести встречи с предпринимательским сообществом муниципальных образований региона. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в аппарате омбудсмена.

5 декабря в 15:00 такая встреча состоится в поселке Палкино, 6 декабря в 13:00 -  в Дедовичах, а 7 дкабря в 11:00 – в Печорах. Подробности можно узнать по телефону (8112) 72-42-12 или написав на адрес электронной почты pskov@ombudsmanbiz.ru.

Как подчеркнули представители омбудсмена, основными целями указанных встреч являются осуществление контроля за соблюдением прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности в районах, обеспечение взаимодействия предпринимателей с органами власти, а также проведение подробного анализа проблем предпринимательства в регионе в целом и выработки системных консолидированных решений и предложений по их решению.

Предполагается, что на встречах можно будет задать интересующие вопросы представителям органов исполнительной власти, прокуратуры, судебным приставам, а также непосредственно обратиться с заявлением к бизнес-омбудсмену в случае уже имеющихся нарушений со стороны органов власти.

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