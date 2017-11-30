Михаил Ведерников представил депутатам областного Собрания проект бюджета на 2018 год

13:51, 30 ноября 2017, ПАИ

Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников лично представил депутатам Псковского областного Собрания (ПОС) проект бюджета на 2018 год. Об этом корреспондент Псковского агентства информации сообщает с 15-й сессии регионального парламента 6-го созыва, которая проходит сегодня, 30 ноября.

Михаил Ведерников напомнил, что проект главного финансового документа региона обсуждался со всеми фракциями, представленными в ПОС, и поблагодарил депутатов за конструктивную работу. Он отметил, что к настоящему моменту известны лишь основные параметры бюджета-2018. По его словам, ожидается поступление в регион 3,6 млрд рублей дополнительных средств из федеральной казны. Это дотации на сбалансированность бюджета, на повышение заработной платы бюджетников и другие нужды, средства, связанные с капитальными вложениями, инвестициями. В частности, с 1 января 2018 года планируется на 4% проиндексировать заработные платы работников бюджетной сферы.

Михаил Ведерников подчеркнул, что работа с федеральным центром продолжается, уже подготовлены заявки на строительство 25-метрового басейна и спортивного комплекса в Великих Луках, на реконструкцию стадиона «Машиностроитель» в Пскове, на строительство новой школы в Дно, на участие в проекте «Бережливая поликиника», реставрацию Анастасиевской часовни в Пскове и храма в деревне Мелётово Псковского рацона.

По словам врио губернатора, особое место займут мероприятия в рамках подготовки к проведению международных Ганзейских дней в 2019 году. Речь, в частности, идет о финансировании Северного обхода вокруг Пскова, о завершении строительства студенческого кампуса на берегу Великой. «Уверен, что на 2019 год также удастся заручиться поддержкой на строительство школ в Пскове, Великих Луках и Гдове», - добавил Михаил Ведерников.

Начальник финансового управления администрации Псковской области - заместитель губернатора Псковской области Татьяна Баринова доложила основные бюджетные параметры.

Так, доходы региональной казны в следующем году определены в размере 24,05 млрд рублей. В 2019 и 2020 годах – 23,94 млрд и 24,38 млрд рублей соответственно. Налоговые и неналоговые поступления в 2018 году ожидаются в размере 17,15 млрд рублей, в 2019 году - 17,55 млрд рублей и 18,02 млрд рублей в 2020 году. Кроме того, запланированы безвозмездные поступления из федерального бюджета – на 2018 год первоначально обозначена сумма 6,9 млрд рублей, однако эта цифра не окончательная. В связи с тем, что сначала из федерального бюджета распределяется только часть целевых межбюджетных трансфертов, в течение следующего года объём субсидий увеличится на 2,13 млрд рублей.

Расходы областного бюджета в следующем году ожидаются в размере 24,41 млрд рублей, в 2019 – 23,7 млрд рублей, в 2020 году – 23,87 млрд рублей. В 2018 году дефицит составит 365 млн рублей - это 2,1% от общего объема доходов бюджета. В последующие два года бюджет планируется профицитным.