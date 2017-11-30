Михаил Ведерников представил депутатам областного Собрания проект бюджета на 2018 год
Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников лично представил депутатам Псковского областного Собрания (ПОС) проект бюджета на 2018 год. Об этом корреспондент Псковского агентства информации сообщает с 15-й сессии регионального парламента 6-го созыва, которая проходит сегодня, 30 ноября.
Михаил Ведерников напомнил, что проект главного финансового документа региона обсуждался со всеми фракциями, представленными в ПОС, и поблагодарил депутатов за конструктивную работу. Он отметил, что к настоящему моменту известны лишь основные параметры бюджета-2018. По его словам, ожидается поступление в регион 3,6 млрд рублей дополнительных средств из федеральной казны. Это дотации на сбалансированность бюджета, на повышение заработной платы бюджетников и другие нужды, средства, связанные с капитальными вложениями, инвестициями. В частности, с 1 января 2018 года планируется на 4% проиндексировать заработные платы работников бюджетной сферы.
Михаил Ведерников подчеркнул, что работа с федеральным центром продолжается, уже подготовлены заявки на строительство 25-метрового басейна и спортивного комплекса в Великих Луках, на реконструкцию стадиона «Машиностроитель» в Пскове, на строительство новой школы в Дно, на участие в проекте «Бережливая поликиника», реставрацию Анастасиевской часовни в Пскове и храма в деревне Мелётово Псковского рацона.
По словам врио губернатора, особое место займут мероприятия в рамках подготовки к проведению международных Ганзейских дней в 2019 году. Речь, в частности, идет о финансировании Северного обхода вокруг Пскова, о завершении строительства студенческого кампуса на берегу Великой. «Уверен, что на 2019 год также удастся заручиться поддержкой на строительство школ в Пскове, Великих Луках и Гдове», - добавил Михаил Ведерников.
Начальник финансового управления администрации Псковской области - заместитель губернатора Псковской области Татьяна Баринова доложила основные бюджетные параметры.
Так, доходы региональной казны в следующем году определены в размере 24,05 млрд рублей. В 2019 и 2020 годах – 23,94 млрд и 24,38 млрд рублей соответственно. Налоговые и неналоговые поступления в 2018 году ожидаются в размере 17,15 млрд рублей, в 2019 году - 17,55 млрд рублей и 18,02 млрд рублей в 2020 году. Кроме того, запланированы безвозмездные поступления из федерального бюджета – на 2018 год первоначально обозначена сумма 6,9 млрд рублей, однако эта цифра не окончательная. В связи с тем, что сначала из федерального бюджета распределяется только часть целевых межбюджетных трансфертов, в течение следующего года объём субсидий увеличится на 2,13 млрд рублей.
Расходы областного бюджета в следующем году ожидаются в размере 24,41 млрд рублей, в 2019 – 23,7 млрд рублей, в 2020 году – 23,87 млрд рублей. В 2018 году дефицит составит 365 млн рублей - это 2,1% от общего объема доходов бюджета. В последующие два года бюджет планируется профицитным.