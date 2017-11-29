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Запрещённые предметы попыталась пронести в идрицкую колонию прибывшая на свидание женщина

В исправительной колонии №3 в посёлке Идрице Себежского района отменено длительное свидание осужденного с гражданкой из-за наличия у нее запрещенных предметов, сообщили Псковскому агентству информации  в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Во время досмотра вещей женщина были обнаружены спрятанные ухищренным способом в чемодане мобильный телефон и сетевой адаптер к нему.

Незамедлительно свидание было отменено, составлен протокол об административном правонарушении. По этому факту назначена и проводится служебная проверка.

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