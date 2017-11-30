Около миллиарда рублей понадобится в ближайшие пять лет на комфортную городскую среду Псковской области

13:54, 30 ноября 2017, ПАИ

Для реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2018-2022 годах Псковской области понадобится порядка миллиарда рублей. Об этом сообщил заместитель главы региона Александр Кузнецов на форуме Общероссийского Конгресса муниципальных образований Советов муниципальных образований субъектов Северо-Западного федерального округа 30 ноября, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Великих Лук. Александр Кузнецов добавил, что в этом году в общей сложности на реализацию программы в Псковской области выделены 250 млн рублей.

Он напомнил, что такой масштабный проект, получивший поддержку на всех уровнях, реализуется в стране впервые. Уникальной особенностью программы Александр Кузнецов назвал то, что она строится не только на административном ресурсе, но, прежде всего, на согласии всех граждан, и контроль проекта остается за ними.

«Проблемы во всех муниципалитетах общие – это неухоженные дворы, вандализм, неблагоприятная для маломобильного населения среда», - сказал вице-губернатор. При этом он отметил, что в этом году была проведена большая работа на перспективу – состоялась инвентаризация территорий, разработаны проекты муниципальных программ, внесены изменения в правила благоустройства.

Субсидии на реализацию проекта были выделены всем муниципальным образованиям области, и везде в обсуждении предполагаемых мероприятий участвовали сами жители.

Как рассказал замгубернатора, в каждом районе нашли свой метод: в Печорском районе прошло онлайн-обсуждение, в Островском – конкурсы детских рисунков. Отдельно Александр Кузнецов отметил практику Великих Лук, где сделали основной акцент на комплексное благоустройство – асфальтирование, озеленение, установку детских площадок и спортивных элементов.

Также вице-губернатор обратил внимание на инициативу Порховского района, где были установлены различные малые скульптуры, в том числе и фигура Ждуна. «Наверное, мы так же, как этой герой, с нетерпением ждем, когда благоустройство будет проведено везде и полностью», - сказал Александр Кузнецов.

Он выразил благодарность Министерству строительства и ЖКХ, партии «Единая Россия», руководству муниципальных образований, «которые вместе с нами начинали эту программу и будут ее продолжать».