Средства на ремонт лагеря «Нептун» планируется заложить в бюджет Пскова на 2018 год

14:10, 30 ноября 2017, ПАИ

30 ноября заместитель главы Пскова Елена Полонская и исполняющая полномочия главы администрации муниципалитета Мария Михайлова посетили лагерь «Нептун» в Псковском районе, принадлежащий муниципалитету Пскова, чтобы оценить состояние территории и зданий. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Представители муниципальных властей осмотрели территорию лагеря, корпуса, бассейн, душевые, пищеблок, главный корпус и медпункт.

Директор спортивной детско-юношеской школы олимпийского резерва по плаванию «Барс» Татьяна Куваева рассказала, что лагерь строился еще в советские времена, и на сегодняшний день некоторые помещения пришли в ненадлежащее состояние. Лагерь «Нептун» - это единственный спортивный лагерь в Псковской области с бассейном, который несколько лет назад был отремонтирован на средства из муниципального бюджета. В настоящее время бассейн находится в хорошем состоянии и не нуждается в дополнительном финансировании.

Также директор пояснила, чтобы лагерь начал работать, в первую очередь необходимо провести мелиорацию, так как территорию постоянно подтапливает, во-вторых необходимо построить новый пищеблок, прежняя столовая находится в аварийном состоянии, поменять водопроводные трубы и оградить территорию забором. Кроме того, не требует отлагательств предписания контрольно-надзорных органов.

После осмотра территории комиссия приняла решение в течение недели произвести предварительный расчет средств необходимых на первоочередные нужды, с тем, чтобы запланировать их в бюджет Пскова на 2018 год.