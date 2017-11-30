В 2018 году продолжится расселение ветхого жилья в Гдовском районе и в Великих Луках

14:08, 30 ноября 2017, ПАИ

В 2018 году продолжится расселение ветхого жилья в Гдовском районе и в Великих Луках, рассказал вице-губернатора Псковской области Александр Кузнецов, сообщает корреспондент Псковского агентства информации с 15-й сессии Псковского областного Собрания 6-го созыва.

Заместитель губернатора пояснил, что для этих двух муниципалитетов сделано исключение, хотя программа расселения ветхого жилья, реализовывавшая на средства федерального бюджета, завершена.

Он добавил, что за время работы программы в Псковской области было расселено 60 тысяч метров аварийного жилья. Однако в расселении нуждается такой же объем жилья. По словам Александра Кузнецова, в 2018 году будут сформирована новая программа. «Будет жаркая дискуссия, но программа расселения будет продолжена», - добавил он.