Перемен требуют их сердца

17:05, 30 ноября 2017, ПАИ

30 ноября в Москве собрались финалисты III Всероссийского конкурса социальных предпринимателей, организованного фондом «Навстречу переменам». В этот день 5 проектов-победителей получили более миллиона рублей на реализацию своих идей, направленных на поддержку детей. Корреспондент Псковского агентства информации посетила церемонию награждения и познакомилась с людьми, которые видят в обществе проблемы и предлагают конкретные пути их решения. Как оказалось, многие из представленных проектов вполне могут быть реализованы и на территории Псковской области.

В этом году на конкурс фонда «Навстречу переменам» поступило рекордное количество заявок от социальных предпринимателей со всей России. Из 423 проектов волонтеры компании Tele2, которая поддерживает фонд с 2012 года, отобрали 171, а затем сотрудники фонда и экспертный совет определили 51 лучшую работу. После ряда семинаров с участниками и серьезного отбора в финал прошли 10 заявок, ориентированных на поддержку детей с особенностями развития и создание для них дополнительных возможностей, помощь приемным семьям и детям, оставшимся без попечения родителей, а также работу с подростками и профориентацию выпускников школ, поддержку и адаптацию детей-мигрантов.

Приветствуя финалистов и гостей мероприятия, исполнительный директор фонда Евгения Телицына отметила, что это самый важный день в году для организации. Она подчеркнула, что лучшие проекты было очень тяжело выбрать, так как каждый из них уникален. Работы оценивались по ряду критериев: инновационное решение для региона, потенциал проекта и самого предпринимателя. И убедиться в том, что проекты, действительно, выбраны достойные, смог каждый гость мероприятия.

Первым свою задумку презентовал петербуржец Эдуард Щиров, создавший проект по социализации выпускников детских домов, которые будут проходить стажировку в его пекарне. Зачем это нужно? По словам Эдуарда, который больше 10 лет занимается сиротами, только 10% выпускников детских домов социализируются в обществе, большинство же попадают в затруднительные ситуации по окончанию госапеки. В результате, по оценкам экспертов, многие из них не доживают даже до 30 лет. Чтобы изменить эту тенденцию, петербуржец и решил учить молодых людей варить кофе и готовить выпечку. Уже сейчас 3 экс-воспитанника детских домов стажируются в кафе и получают необходимые навыки для работы бариста. В перспективе Эдуард Щиров планирует создать масштабное пекарное производство и сеть кафе на территории всей России по франшизе.

После защиты проекта генеральный директор компании Tele2 Сергей Эмдин заметил, что идея хороша, но данный рынок очень конкурентный. Он поинтересовался, в чем же будет отличительная черта этих заведений для потребителей.

«У меня замечательные специалисты, которые помогут делать только качественный продукт», - отреагировал автор идеи и добавил, что уже сейчас ведутся переговоры с крупными сетями, которые готовы оказать проекту поддержку.

Следующей свою работу представила Ирина Зимницкая из Омска. Она рассказала о Центре реабилитации детей с ограниченными возможностями, где применяются авторские инновационные методики. Одна из особенностей центра заключается в том, что только он берет детей с судорожными синдромами. Представитель учреждения уверена, что в России ни один реабилитационный центр не возьмет такого пациента. В случае победы в конкурсе авторы проекта хотели потратить призовой фонд на новое оборудование, лекарственные препараты и строительство второго корпуса центра. Напомним, в Пскове успешно функционирует Центр лечебной педагогики, также занимающийся реабилитацией детей-инвалидов. Опыт работы псковского учреждения транслируется и на другие регионы.

Еще одни представители Северо-Запада, которые прошли в финал, - Александрина Ионова и Мария Михельсон с творческим центром «Пакитан» для детей с синдромом Дауна. Александрина Ионова пояснила собравшимся, что Упсала-цирк, структурным подразделением которого является центр, занимается социализацией детей при помощи цирка. Сейчас занятия в центре посещают 30 особенных детей. Уникальность его в том, что ведущие режиссеры ставят здесь театрально-цирковые спектакли, в которых показывают сильные стороны детей, их красоту и возможности. Александрина Ионова заявила, что «Пакитан» планирует научиться зарабатывать деньги и сам, пока же привлекают средства с помощью фондов. По ее словам, многие родители готовы платить за занятия в центре.

А Елена и Андрей Панферовы из Пензы объяснили, как рассказать детям о вреде наркотиков так, чтобы они слушали. Семья создала интерактивное научное шоу, направленное на профилактику вредных привычек среди детей и подростков. Детям очень даже наглядно показывают, что произойдет с их организмами после употребления вредных веществ.

После каждого из выступлений на авторов сыпались вопросы, причем, не только об уникальности их идей. Пришедших на защиты интересовала и финансовая сторона: каждому выступающему пришлось докладывать о доходах и расходах. Но все они успешно защитили свои «детища» и вернулись в зал в ожидании оглашения имен победителей.

Затем к работе приступили члены жюри, в состав которого вошли топ-менеджеры компаний-партнеров фонда и дети. Евгения Телицына с улыбкой предупредила участников, что детское жюри чаще намного страшнее, чем взрослое.

Совещались эксперты долго, но гости мероприятия в это время не скучали: помимо обеда организаторы подготовили серию мастер-классов и интерактивных шоу для детей и взрослых. К примеру, здесь можно было вернуться в детство, рисуя мелками на специальной бумаге, имитирующей асфальт. Желающих вспомнить, что такое рисование, оказалось не меньше, чем склеить коллаж из цветных и черно-белых картинок.

Ну, а пока гости занимались арттерапией и играми, жюри уже определилось с выбором. Перед тем, как назвать победителей, Евгения Телицына подвела итоги работы фонда «Навстречу переменам» за 2017 год и обозначила планы на будущее, в частности, похвасталась совместным с Tele2 благотворительным проектом, в рамках которого любой абонент теперь может узнавать с помощью SMS новости фонда. В свою очередь члены жюри посетовали, что с каждым годом выбор становится все сложное, ведь жизнь не стоит на месте, и социальное предпринимательство развивается.

Так как всем не терпелось узнать имена победителей, члены жюри были кратки, и Евгения Телицына перешла к церемонии награждения. Лучшими проектами были признаны телепрограммы для глухих и слабослышащих детей (Татьяна Мерзлякова из Казани), идея развития реабилитационного центра (Ирина Зимницкая из Омска), мобильное приложение для обучения детей с аутизмом навыкам распознавания и выражения эмоций (Кира Меснянкина и Александра Сарелайнен из Ростова-на-Дону), пензенское интерактивное шоу для профилактики вредных привычек, а также книги и мультсериалы для детей на сложные темы (Наталья Ремиш из Москвы).

Победители получили от фонда «Навстречу переменам» начальное финансирование проекта на один год в размере 1,2 млн рублей. При этом всем 10 финалистам будет оказана информационная поддержка в их регионах и консультационная помощь в формате инкубатора, где наставниками выступят сотрудники компаний-партнёров фонда.

За пять лет работы фонда «Навстречу переменам» его подопечные оказали поддержку более 330 тысячам детей и подростков, а благодаря новым инициативам это число будет расти. Каждый из социальных предпринимателей уверен: изменяя жизнь одного ребёнка, он меняет мир к лучшему.