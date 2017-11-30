Лев Шлосберг предсказал системный кризис ЖКХ региона

14:24, 30 ноября 2017, ПАИ

Лидер Псковского регионального отделения партии «Яблоко», депутат Псковского областного Собрания Лев Шлосберг предсказал системный кризис ЖКХ региона. «Никогда за последние годы в бюджете области не было такого тяжёлого положения с жилищно-коммунальным хозяйством. Долг физлиц превысит миллиард рублей и будет системный кризис ЖХК. В течение месяца надо предпринять меры, чтобы комплекс ЖКХ не остановился», - сказал политик. Об этом корреспондент Псковского агентства информации передает с 15-й сессии Псковского областного Собрания 6-го созыва.

«Мы видим нежелание федерации заботиться о регионах, - отметил «яблочник». - Область будет и в 2018, 2019, 2020 году будет в тяжелейшем положении, и нет волшебника, который улучшит это положение». «Как тяжело не было бы бюджету, но нельзя оставлять районы. Я настаиваю на том, что нужно пересмотреть закон о межбюджетных отношениях», - добавил он.

«Федерация говорит регионам – живите, как сможете... Мы должны определится, есть ли 2-3 отрасли в экономике области, за счёт которых область сможет жить, получая налоги в бюджет», - заявил Лев Шлосберг.