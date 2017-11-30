Зрители РЕН-ТВ увидят сегодня финал конкурса «Мисс Псков – 2017»
Сегодня, 30 ноября, в 19:10 в эфир «РЕН-ТВ Псков» выйдет программа, посвященная финалу конкурса красоты «Мисс Псков – 2017». Об этом Псковскому агентству информации рассказал директор конкурса Николай Королев.
По его словам, в рамках этого выпуска будут показаны лучшие фрагменты финального шоу конкурса красоты, состоявшегося 25 ноября в Пскове. «Апогеем программы станет, конечно же, церемония вручения главной короны нашего региона», - добавил Николай Королев.