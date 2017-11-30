Валентин Каленский: Бюджет непростой, но он полностью закрывает принятые соцпрограммы

14:45, 30 ноября 2017, ПАИ

Депутат Псковского областного Собрания (ПОС), лидер фракции «Единая Россия» Валентин Каленский в рамках обсуждения проекта бюджета Псковской области на 2018 год сообщил, что единороссы приняли решение поддержать это финансовый документ. Об этом с сессии регионального парламента 30 ноября передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Коллеги говорят, что проект бюджета на 2018 год хуже, чем бюджет на 2017 год. У нас что ли цифры разные? Ведь нынешний бюджет на 10% больше, чем тот, что принят на 2017 год. Бюджет непростой, но он полностью закрывает принятые социальные программы на 2017-2019 годы. Вопрос индексаций - это уже тема для работы с министерствами, ведомствами. Наша задача - провести совместную работу и сделать наполняемость бюджета более достойной для проведения индексации», - заявил Валентин Каленский.

Он предложил оппозиционным фракциям вместе работать над существующими проблемами, «чтобы губернатор и его заместители не бегали по министерствам и ведомствам, доказывая, что мы должны участвовать в той или иной программе, хотя и этим надо заниматься». «Думаю, ко второму чтению мы подготовим конкретные предложения, которые найдут отражение в бюджете», - подытожил Валентин Каленский.