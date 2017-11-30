Россельхозбанк запускает сервис «Управляй качеством»
Россельхозбанк запустил на своем официальном сайте новый сервис «Управляй качеством», который создан, чтобы сделать взаимодействие клиентов РСХБ с банком в режиме реального времени более простым и удобным, выявлять и предупреждать возможные трудности. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе банка.
Клиенты смогут лично принять участие в построении системы качества, воспользовавшись интерактивными инструментами, и:
- оценить продукты и услуги банка, высказать свое мнение о них;
- выступить в роли «тайного покупателя» и сообщить о своих впечатлениях от посещения отделения банка;
- влиять на развитие и совершенствование банка, высказав свои идеи;
- сообщить о соблюдении принятых в банке принципов качества.
Отдельное внимание отведено вопросам кредитования сезонных работ: клиенты, заинтересованные в соответствующих продуктах, смогут получить необходимые консультации.
Вся информация и предложения клиентов будут в обязательном порядке рассмотрены специалистами Банка.
Россельхозбанк ведет непрерывную работу, направленную на повышение клиентоориентированности и качества продуктов и услуг.
Начать управлять качеством можно здесь.