Земельные вопросы жителей трёх районов Псковской области решал Сергей Перников на приёме граждан

16:31, 30 ноября 2017, ПАИ

Земельные вопросы решал на приёме граждан по личным вопросам заместитель губернатора Псковской области Сергей Перников 30 ноября. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Заявительница обратилась с вопросом включения в границы населенного пункта земельного участка, находящего в ее собственности в Локнянском районе, с целью получения разрешения на строительство жилого дома. Сергей Перников разъяснил, что в соответствии с действующим законодательством необходимо будет рассмотреть вопрос о целесообразности разработки генерального плана сельского поселения. В этой связи он поручил Управлению внутренней политики администрации региона организовать встречу заявительницы на территории Локнянского района с участием главы района Нины Степановой, представителей волости, районного Собрания депутатов, Росреестра и уполномоченных органов исполнительной власти и комплексно на месте разработать план действий в данной ситуации.

Также по результатам приема будет оказана помощь Государственным комитетом Псковской области по имущественным отношениям в оформлении документов инвалиду и ветерану Великой Отечественной войны из Пскова для получения им земельного участка в деревне Кислово Псковского района. Председатель Государственного комитета Псковской области по имущественным отношениям Лариса Васильева объяснила заявителю, что по закону выбранный участок может быть предоставлен ему на правах аренды.

Все необходимые меры будут приняты органами исполнительной власти региона и по обращению жительницы Пореченской волости Великолукского района, которая просила урегулировать строительство свиноводческого комплекса на территории волости в соответствии с интересами местных жителей. По каждому пункту обращения женщины Сергей Перников дал поручения предоставить развернутые ответы профильным управлениям. Относительно разбитой дороги Мартьяново - Поречье - Сиверст исполняющий обязанности председателя Государственного комитета Псковской области по транспорту Игорь Сильченков заявил, что она будет отремонтирована к 2020 году, до этого времени дорожники продолжат принимать меры поддержания ее в проезжем состоянии.